Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам

Казахстанцам 14 августа 2025 года рассказали о нововведениях в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) поделились информацией о том, что мобильное приложение электронного правительства получило крупнейшее обновление за последние годы: переработан интерфейс, улучшена навигация, добавлены интеллектуальный поиск и быстрый доступ к цифровым документам.

"Обновление стало ответом на растущий спрос – за пять лет количество пользователей мобильного приложения eGov Mobile увеличилось в шесть раз и превысило 11 миллионов". АО "НИТ"

Одно из главных нововведений – интеллектуальный поиск.

Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации. Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта.

"eGov AI встроен в приложение и помогает пользователям быстро находить нужную информацию о государственных услугах. Он работает в формате чата – достаточно задать вопрос, и ассистент простыми словами объяснит, что нужно сделать, а при необходимости направит прямо на нужный раздел или услугу. Такой подход экономит время и упрощает навигацию. Достаточно нажать на иконку eGov AI рядом с поиском, чтобы сразу попасть в чат с помощником и получить ответ за считаные секунды", – объяснили в АО.

При обновлении eGov Mobile также особое внимание уделили вопросам информационной безопасности. Усилена защита персональных данных, реализован ряд технических доработок, направленных на повышение устойчивости системы к внешним угрозам.

Кроме того, в приложении упростили навигацию.

На главной странице теперь представлены иконки самых популярных сервисов – включая быстрый доступ к государственным услугам. Иконка с логотипом eGov размещена на видном месте и ведет напрямую в каталог, где собраны все услуги, удобно структурированные по тематикам. Для навигации услуги разделены на направления электронного правительства и портала Е-лицензирования. Ниже отображаются баннеры с краткой информацией о новых возможностях, а также список топ-услуг, популярных и рекомендованных услуг.

Обновлен раздел "Сервисы". Для удобства пользователей полный перечень цифровых сервисов теперь доступен по иконке "Сервисы" в нижнем меню приложения. Помимо популярных сервисов, отображающихся на главной странице, здесь представлены все доступные инструменты, сгруппированные по разделам.

Значительные изменения коснулись раздела "Цифровые документы".

Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие важные документы теперь отображаются прямо на главной странице – без необходимости переходить в отдельный раздел. Это позволяет мгновенно предъявить нужный документ или QR-код для проверки его подлинности.

Для удобства пользователей внедрен отдельный каталог по жизненным ситуациям.

"Он позволяет получить пошаговые инструкции – например, как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение. При выборе нужной ситуации открывается структурированная информация: что делать, куда обращаться, какой услугой воспользоваться и какие нормативные документы действуют в данном случае", – рассказали в АО "НИТ".

Каждая жизненная ситуация сопровождается интерактивным опросом. На его основе пользователь получает персонализированный сценарий. Если предложенное решение не подошло, можно пройти опрос повторно – система предложит альтернативный вариант.

Улучшение функции eGov QR. Теперь на экране отображается пояснение о назначении сервиса, а при необходимости экран автоматически подсвечивается для комфортного использования в темное время суток.

Кроме того, уведомления о статусах услуг, результатах опросов и важных обновлениях теперь сгруппированы по темам, что упрощает поиск нужной информации.

Расширенные данные в личном профиле

Теперь в нем отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах. Также доступна история предоставленных согласий, а переход к нужному разделу осуществляется через понятную и логичную навигацию.

