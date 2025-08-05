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Общество

Хорошую новость сообщили казахстанцам, занимающимся частной практикой

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 14:34 Фото: gov4c.kz
В Казахстане регистрация частной практики доступна онлайн на портале электронного правительства eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью 5 августа 2025 года поделились в АО "Национальные информационные технологии":

"На портале электронного правительства eGov.kz доступна государственная услуга "Регистрационный учет лица, занимающегося частной практикой". Она позволяет гражданам Республики Казахстан подать заявление на постановку на учет в качестве частного судебного исполнителя, нотариуса, адвоката или медиатора – полностью онлайн".

Регистрация лиц, занимающихся частной практикой, ведется в целях налогового администрирования и охватывает физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность на основании лицензии или свидетельства.

"Услуга охватывает постановку на регистрационный учет, внесение изменений в регистрационные данные, а также снятие с учета с последующим размещением информации на сайте www.kgd.gov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Бизнесу" – "Регистрация и развитие бизнеса" – "Регистрация и ликвидация бизнеса";
  • выбрать услугу "Регистрация ЧСИ, нотариусов, адвокатов, медиаторов" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
  • указать причину подачи заявки и тип регистрационного учета;
  • указать номер и дату выдачи лицензии на право занятия адвокатской, нотариальной деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов;
  • указать тип недвижимости и заполнить необходимые данные;
  • подписать услугу одним из доступных методов подписания;
  • в личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Срок оказания услуги составляет 1 рабочий день с момента подачи налогового заявления через портал eGov.kz. Изменения сведений, в том числе адреса, также обрабатываются в течение одного рабочего дня. При снятии с учета информация размещается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК не позднее следующего рабочего дня.

В АО "НИТ" отметили, что результатом оказания услуги является постановка или снятие с регистрационного учета либо мотивированный отказ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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