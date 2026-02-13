#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Общество

Нуждающимся казахстанцам сообщили радостную новость

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 12:15 Фото: pexels
Казахстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, теперь могут подать заявление на получение социальной помощи через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Ранее, как уточнили в пресс-службе "Национальные информационные технологии", такая возможность была доступна только на портале eGov.kz – теперь подать заявление можно прямо со смартфона.

"Сам процесс подачи заявления максимально автоматизирован. Часть данных при подаче заявки загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок".Председатель правления АО "НИТ" Даулет Бекманов

Чтобы получить выплаты нужно:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "eGov госуслуги" – "Специальные услуги";
  • выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" и заполнить все необходимые данные;
  • подписать услугу одним из доступных методов подписания;
  • ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе "История услуг".

Результатом оказания услуги является уведомление о назначении социальной помощи либо мотивированный отказ.

Далее обращение рассматривается уполномоченным органом. Решение принимается с учетом уровня дохода семьи и других установленных критериев.

"Срок рассмотрения составляет до 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно", – заключили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что казахстанские студенты получат доступ к военной кафедре без очередей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам
11:22, 14 августа 2025
Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам
Хорошую новость сообщили опекунам в Казахстане
12:32, 06 марта 2025
Хорошую новость сообщили опекунам в Казахстане
В Казахстане сообщили хорошую новость для школьников о гранте НИШ
11:09, 13 января 2026
В Казахстане сообщили хорошую новость для школьников о гранте НИШ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Сегодня
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Сегодня
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Сегодня
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: