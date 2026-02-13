Нуждающимся казахстанцам сообщили радостную новость

Казахстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, теперь могут подать заявление на получение социальной помощи через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Ранее, как уточнили в пресс-службе "Национальные информационные технологии", такая возможность была доступна только на портале eGov.kz – теперь подать заявление можно прямо со смартфона.

"Сам процесс подачи заявления максимально автоматизирован. Часть данных при подаче заявки загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок". Председатель правления АО "НИТ" Даулет Бекманов

Чтобы получить выплаты нужно:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "eGov госуслуги" – "Специальные услуги";

выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" и заполнить все необходимые данные;

подписать услугу одним из доступных методов подписания;

ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе "История услуг".

Результатом оказания услуги является уведомление о назначении социальной помощи либо мотивированный отказ.

Далее обращение рассматривается уполномоченным органом. Решение принимается с учетом уровня дохода семьи и других установленных критериев.

"Срок рассмотрения составляет до 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно", – заключили в ведомстве.

