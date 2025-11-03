Названы сроки завершения модернизации пункта пропуска на границе с Китаем

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о затянувшемся процессе модернизации пункта пропуска "Бахты", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что модернизация началась в марте 2023 года, но в процессе строительства на участке пункта пропуска был обнаружен высокий уровень грунтовых вод, что потребовало корректировки проектно-сметной документации.

"До утверждения скорректированного проекта финансирование было приостановлено (при прохождении корректировки проекта в государственной экспертизе, согласно правилам, выплаты не осуществляются). Однако ввиду кратких сроков строительства подрядная организация продолжала строительно-монтажные работы в ограниченном объеме. Не затронутые корректировкой, проложены все инженерные сети, возведены здания, установлены инспекционно-досмотровые комплексы (далее – ИДК) и весы для грузового автотранспорта", – говорится в ответе.

3 октября 2025 года было получено положительное заключение государственной экспертизы на корректировку проекта, строительно-монтажные работы на объекте продолжаются активными темпами.

По словам Бектенова, на своевременное завершение модернизации реконструируемого пункта пропуска влияют удаленность, режимность объектов, отсутствие строительных и инертных материалов (доставка осуществляется из областных центров за 280-630 км), нежелание рабочих ехать на периферию.

"Вместе с тем пункт пропуска работает в штатном режиме и обеспечивает пропускную способность до 300 машин грузового автотранспорта в сутки. Также в случае наличия большего количества автомобилей пункт пропуска "Бахты" готов принять увеличенный объем. На период реконструкции в пункте пропуска "Бахты" для физических лиц запущен временный пассажирский терминал, где осуществляется ежедневный пропуск туристов. Таким образом, запуск пункта пропуска "Бахты" планируется осуществить до конца текущего года", – добавил премьер.

