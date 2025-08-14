#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
События

Президент принял представителя омбудсмена по Астане

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:32 Фото: akorda.kz
14 августа 2025 года президент принял представителя уполномоченного по правам человека по городу Астане Баян Жалмаганбетову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили вопросы защиты прав человека, в том числе касающиеся обеспечения благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями.

"Баян Жалмаганбетова доложила главе государства о ситуации в правозащитной сфере и высказала ряд предложений", – сказано в сообщении.

В свою очередь президент напомнил, что в декабре 2023 года подписал специальный Указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона и отметил ключевую роль омбудсмена и его представителей в эффективной реализации данного документа.

"В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность", – отметили в Акорде.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с акиматом и министерствами для решения проблем лиц с ограниченными возможностями, а также развития взаимодействия с неправительственными организациями.

Кроме того, сегодня, 14 августа, глава государства направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Что изменилось в пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном
События
13:12, Сегодня
Что изменилось в пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном
32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения
События
12:05, Сегодня
32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения
Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам
События
11:22, Сегодня
Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: