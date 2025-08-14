Президент принял представителя омбудсмена по Астане

14 августа 2025 года президент принял представителя уполномоченного по правам человека по городу Астане Баян Жалмаганбетову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили вопросы защиты прав человека, в том числе касающиеся обеспечения благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями.

"Баян Жалмаганбетова доложила главе государства о ситуации в правозащитной сфере и высказала ряд предложений", – сказано в сообщении.

В свою очередь президент напомнил, что в декабре 2023 года подписал специальный Указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона и отметил ключевую роль омбудсмена и его представителей в эффективной реализации данного документа.

"В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность", – отметили в Акорде.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с акиматом и министерствами для решения проблем лиц с ограниченными возможностями, а также развития взаимодействия с неправительственными организациями.

Кроме того, сегодня, 14 августа, глава государства направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана.