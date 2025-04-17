Токаев назначил двух заместителей председателя АНК
Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 апреля 2025 года, стало известно о назначении двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Ими стали Расул Ахметов и Дмитрий Останькович, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
"Распоряжениями главы государства Расул Сурмалиевич Ахметов и Дмитрий Валерьевич Останькович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – отмечено в сообщении.
Другими распоряжениями Лугмар Буларов и Юрий Шин Юрий освобождены от этих должностей.
Юрий Шин, Лугмар Буларов Фото: assembly.kz
Они являлись заместителями с 24 апреля 2024 года.
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