Токаев назначил двух заместителей председателя АНК

Фото: akorda.kz

Сегодня, 17 апреля 2025 года, стало известно о назначении двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Ими стали Расул Ахметов и Дмитрий Останькович, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале Акорды. "Распоряжениями главы государства Расул Сурмалиевич Ахметов и Дмитрий Валерьевич Останькович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – отмечено в сообщении. Другими распоряжениями Лугмар Буларов и Юрий Шин Юрий освобождены от этих должностей. Юрий Шин, Лугмар Буларов Фото: assembly.kz Они являлись заместителями с 24 апреля 2024 года.

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