Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора

Сегодня, 29 сентября 2025 года, Жандоса Умиралиева назначили первым заместителем генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале:

"Распоряжением главы государства Умиралиев Жандос Жанибекович назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Жандос Умиралиев родился 9 мая 1978 года в Шымкенте. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника прокурора Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

С 2004 по 2005 год занимал должности прокурора и старшего прокурора Управления прокуратуры Южно-Казахстанской области.

С 2005 по 2010 год – заместитель начальника Управления и начальник Управления прокуратур Южно-Казахстанской, Актюбинской областей и Западной региональной транспортной прокуратуры.

С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям – секретарем Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С 2011 по 2017 год был заместителем прокурора Алматы.

В 2017 по 2018 год – заместитель руководителя Аппарата генпрокурора и начальник Департамента кадрового развития Генпрокуратуры.

С 2018 по 2022 год руководил прокуратурой Западно-Казахстанской области.

С июня 2022 года распоряжением президента Казахстана назначен заместителем генпрокурора.

Другим распоряжением Тимур Газизбекович Ташимбаев освобожден от должности первого заместителя генпрокурора.

Кроме того, сегодня, 29 сентября, президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.