Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим".

3 сентября 2025 года в Лиссабоне сошел с рельсов вагон популярного среди туристов фуникулера "Глория". По данным властей Португалии, не менее 17 человек погибли в результате ЧП, более 20 – пострадали.