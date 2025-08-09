#АЭС в Казахстане
Мир

Сильное наводнение в Китае унесло жизни 13 человек

наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 17:13 Фото: Х/iChongqing_CIMC
Число жертв наводнения в провинции Ганьсу на северо-западе Китайской Народной Республики (КНР) возросло до 13, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", такие цифры озвучили утром, 9 августа 2025 года.

"В результате внезапного наводнения в Юйчжуне, провинция Ганьсу, погибли 13 человек", – говорится в сообщении.

Стихийное бедствие обрушилось на город Ланьчжоу (административный центр провинции), население которого достигает порядка 4,5 млн жителей.

Власти занимаются ликвидацией последствий ЧП, вызванного проливными дождями. Проводятся поисково-спасательные работы.

Также Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщает, что для поддержки работ по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве выделили 32 млн юаней провинциям Ганьсу и Гуанси.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая обрушился подвесной мост. Погибли пять человек.

Андрей Дюсупов
