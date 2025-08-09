Сильное наводнение в Китае унесло жизни 13 человек

Число жертв наводнения в провинции Ганьсу на северо-западе Китайской Народной Республики (КНР) возросло до 13, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", такие цифры озвучили утром, 9 августа 2025 года.

"В результате внезапного наводнения в Юйчжуне, провинция Ганьсу, погибли 13 человек", – говорится в сообщении.

Стихийное бедствие обрушилось на город Ланьчжоу (административный центр провинции), население которого достигает порядка 4,5 млн жителей.

After deadly flash floods triggered by record-breaking rainfalls hit Yuzhong county, Gansu province,rescue personnel were immediately mobilized to conduct search and rescue operations.China’s National Development and Reform Commission on Friday said that it has allocated about 14… pic.twitter.com/W5JHOBKPIr — iChongqing (@iChongqing_CIMC) August 9, 2025

Власти занимаются ликвидацией последствий ЧП, вызванного проливными дождями. Проводятся поисково-спасательные работы.

Также Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщает, что для поддержки работ по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве выделили 32 млн юаней провинциям Ганьсу и Гуанси.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая обрушился подвесной мост. Погибли пять человек.