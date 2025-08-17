Шквал и дожди: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 18 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем гроза, на юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.



На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане временами ожидается гроза.



В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, юге области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



На юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.

Утром и днем на востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, днем 15-20 м/с.



На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.



В Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

