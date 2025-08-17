#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 18 по 20 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +19+21°C.
  • 19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.
  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +25+27°C.
  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.
  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.
  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C.
  • 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +33+35°C. 

Ранее синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник, 18 августа 2025 года. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник
Общество
16:10, Сегодня
Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник
Десантники покорили сложнейшую полосу препятствий в Алматы
Общество
06:33, Сегодня
Десантники покорили сложнейшую полосу препятствий в Алматы
Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации
Общество
00:39, 17 августа 2025
Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: