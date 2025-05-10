Шквал и грозы: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 11 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах области Жетысу днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, на западе, юге области ночью порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град.



Ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза, днем на севере области сильный дождь, град. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Утром и днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы утром и днем ожидается гроза.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на востоке юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.



На западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

11-15 мая по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в горных районах области высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.



В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ночью на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.



Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, юге, востоке, днем на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, северный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидается гроза.



В Павлодарской области ожидается гроза, ночью на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере области град. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. г. Павлодар: 11 мая утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Астане ожидается гроза, днем град. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 мая.

