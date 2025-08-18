В Астане колледж занимается мировым образовательным проектом

В рамках Года рабочих профессий одной из ведущих организаций технического и профессионального образования столицы является Astana Polytechnic College, который готовит специалистов в области IT, мехатроники, кибербезопасности, телекоммуникаций и строительных технологий, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата города, учебное заведение, известное своим лучшим опытом и инновационным подходом, сегодня стало современным центром интеграции образования и производства.

В учебном заведении, входящем в топ-10 колледжей Казахстана, насчитывается более двух тысяч студентов.

Фото: gov.kz

Они обучаются по 11 специальностям. В образовательном учреждении функционируют 7 современных ресурсных центров. Реализуется более десятка международных образовательных проектов.

Правда и то, что выпускники колледжа, регулярно побеждающие в чемпионатах WorldSkills, часто получают предложения от ведущих компаний страны.

Фото: gov.kz

"Высший колледж Astana Polytechnic с более чем 30-летней историей готовит профессионалов для рынка труда. Наш колледж неоднократно удостаивался звания "Лучший колледж" республики по итогам рейтинга, проводимого НАО "Talap". В 2021, 2022, 2024 годах получил грант акима города Астаны как "Лучшая организация" технического и профессионального образования. В учебном заведении работают 85 педагогов, из них 9 педагогов – мастера производственного обучения, магистры, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, доктор PhD, педагог-мастер, педагог-исследователь, а также 5 лучших педагогов республики", – говорит заместитель директора колледжа Сания Досман.

Фото: gov.kz

По ее словам, у колледжа есть постоянные партнеры по дуальному обучению. В частности, предприятия АО "Казахтелеком", FREEDOM Telecom, KAZTELESYSTEM, Бителеком, международный машиностроительный центр IMBC, сеть автосервисов "AUTOLAND", ТОО "Aster AUTO ASTANA", ТОО "MEGA Motors Astana", АО "Автобусный парк №1", Hyundai Premium Astana и другие компании тесно сотрудничают с колледжем. Общеобразовательное учреждение на сегодняшний день поддерживает отношения с более чем 200 социальными партнерами, предоставляя студентам большие возможности для прохождения профессиональной и производственной практики, а также постоянного трудоустройства после окончания учебы.

Фото: gov.kz

По словам руководства колледжа, сейчас спрос на технические специальности не такой, как раньше. Главная причина в том, что шансы на трудоустройство высоки. Особенно много выпускников школ, интересующихся IT и техническим обслуживанием.

Например, в данном колледже на конкурс претендуют пять абитуриентов на одно место.

Отметим, что в этом году колледж окончили 542 выпускника. Также в новом учебном году планируется принять на обучение около 800 детей на основе госзаказа. Здесь также есть стипендия. Студентам с отличием и хорошей успеваемостью выплачивают 41-45 тыс. тенге. Предусмотрен проездной билет в два МРП для передвижения на общественном транспорте. Проживание в общежитии бесплатное для студентов.

"Мы поставили перед собой цель – стать одним из 10 международных колледжей. Кроме того, с сентября этого года планируется ввести в эксплуатацию общежитие для студентов на 938 мест. В рамках Года рабочих профессий планируется проведение I Международного фестиваля" POLYTECH GENERATION-2025", – говорит Сания Нагмедхановна.