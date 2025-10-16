#АЭС в Казахстане
Право

Образовательные программы в колледжах: внесены изменения

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 13 октября 2025 года внес изменения в государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что содержание ТиПО определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.

Содержание образовательных программ ТиПО предусматривает:

при подготовке квалифицированных рабочих кадров:

  • изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;
  • выполнение лабораторно-практических занятий;
  • прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
  • сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

при подготовке специалистов среднего звена:

  • изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;
  • выполнение лабораторно-практических занятий;
  • прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
  • выполнение курсовой работы (проекта) и дипломной (письменной или практической) работы (проекта), если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом;
  • сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

В ВСУЗах содержание образовательных программ ТиПО предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и прохождение войсковой стажировки.

В рамках основной образовательной программы (Major) (мейджер), по усмотрению организации ТиПО, предусматривается получение обучающимися дополнительной микроквалификации.

Так, для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся, по усмотрению организации ТиПО, реализуется дополнительная образовательная программа (Minor) (майнор), осуществляемая за счёт часов, предусмотренных на факультативные занятия.

Таке в новой редакции изложены пукнты, в которых говорится, что содержание ПО определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.

Содержание образовательных программ ПО предусматривает освоение, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей, включающих теоретические занятия, выполнение лабораторно-практических работ, прохождение производственного обучения и профессиональной практики.

В рамках основной образовательной программы (Major) (мейджер), по усмотрению организации ПО, предусматривается получение обучающимися дополнительной микроквалификации.

Для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся, по усмотрению организации ПО, реализуется дополнительная образовательная программа (Minor) (майнор), осуществляемая за счет часов, предусмотренных на факультативные занятия.

Образовательные программы разрабатываются организациями ПО самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (Ворлдскилс) (при наличии).

Образовательные программы ПО синхронизируются с образовательными программами высшего образования и согласовываются с организациями высшего и (или) послевузовского образования по профилю.

Образовательные программы ПО содержатся в реестре образовательных программ и включают:

  • Паспорт образовательной программы;
  • Перечень компетенций;
  • Содержание образовательной программы:

- Содержание модулей (дисциплин);

- Сводную таблицу, отражающая объем освоенных кредитов/часов в разрезе модулей (дисциплин) образовательной программы;

- Матрицу дисциплин по компетенциям (для модульных программ).

В образовательных программах ПО отражаются результаты обучения, на основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по дисциплинам/модулям.

Образовательные программы по усмотрению организации образования актуализируются в начале каждого учебного года в соответствии с изменяющимися требованиями работодателей, профессиональных стандартов и профессиональных стандартов WorldSkills (Ворлдскилс) (при наличии).

Вместе с тем Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения дополнены новыми понятиями:

  • дополнительная образовательная программа (Мinor) (майнор) – совокупность дисциплин/модулей и других видов учебной деятельности, определенная организацией образования для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся;
  • основная образовательная программа (Major) (Мейджер) – образовательная программа, осваиваемая обучающимися с целью приобретения знаний и формирования умений, навыков и компетенций по определенной квалификации. 

Указывается, что рабочие учебные планы и рабочие учебные программы разрабатываются согласно основной образовательной программы (Major) (Мейджер) и дополнительной программы (Minor) (Майнор).

Образовательные программы реализуются с ориентацией на результаты обучения, посредством оценки и подтверждения кредитов для присуждения квалификации в течение всего периода обучения независимо от места, формы и срока обучения.

В ВСУЗах содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, полевых выходов и прохождение войсковой стажировки.

По каждой образовательной программе организацией образования разрабатывается КЭД/КЭМ, за исключением ВСУЗов.

КЭД/КЭМ обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных учебных дисциплин или модулей, в том числе относящихся к дополнительной образовательной программе (Minor) (Майнор), для формирования индивидуальной образовательной траектории.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
