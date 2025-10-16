Образовательные программы в колледжах: внесены изменения
В частности, уточняется, что содержание ТиПО определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.
Содержание образовательных программ ТиПО предусматривает:
при подготовке квалифицированных рабочих кадров:
- изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;
- выполнение лабораторно-практических занятий;
- прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
- сдачу промежуточной и итоговой аттестации.
при подготовке специалистов среднего звена:
- изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение модуля общеобразовательных дисциплин, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей;
- выполнение лабораторно-практических занятий;
- прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
- выполнение курсовой работы (проекта) и дипломной (письменной или практической) работы (проекта), если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом;
- сдачу промежуточной и итоговой аттестации.
В ВСУЗах содержание образовательных программ ТиПО предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и прохождение войсковой стажировки.
В рамках основной образовательной программы (Major) (мейджер), по усмотрению организации ТиПО, предусматривается получение обучающимися дополнительной микроквалификации.
Так, для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся, по усмотрению организации ТиПО, реализуется дополнительная образовательная программа (Minor) (майнор), осуществляемая за счёт часов, предусмотренных на факультативные занятия.
Таке в новой редакции изложены пукнты, в которых говорится, что содержание ПО определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.
Содержание образовательных программ ПО предусматривает освоение, общеобязательных, базовых и профессиональных модулей, включающих теоретические занятия, выполнение лабораторно-практических работ, прохождение производственного обучения и профессиональной практики.
В рамках основной образовательной программы (Major) (мейджер), по усмотрению организации ПО, предусматривается получение обучающимися дополнительной микроквалификации.
Для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся, по усмотрению организации ПО, реализуется дополнительная образовательная программа (Minor) (майнор), осуществляемая за счет часов, предусмотренных на факультативные занятия.
Образовательные программы разрабатываются организациями ПО самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (Ворлдскилс) (при наличии).
Образовательные программы ПО синхронизируются с образовательными программами высшего образования и согласовываются с организациями высшего и (или) послевузовского образования по профилю.
Образовательные программы ПО содержатся в реестре образовательных программ и включают:
- Паспорт образовательной программы;
- Перечень компетенций;
- Содержание образовательной программы:
- Содержание модулей (дисциплин);
- Сводную таблицу, отражающая объем освоенных кредитов/часов в разрезе модулей (дисциплин) образовательной программы;
- Матрицу дисциплин по компетенциям (для модульных программ).
В образовательных программах ПО отражаются результаты обучения, на основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по дисциплинам/модулям.
Образовательные программы по усмотрению организации образования актуализируются в начале каждого учебного года в соответствии с изменяющимися требованиями работодателей, профессиональных стандартов и профессиональных стандартов WorldSkills (Ворлдскилс) (при наличии).
Вместе с тем Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения дополнены новыми понятиями:
- дополнительная образовательная программа (Мinor) (майнор) – совокупность дисциплин/модулей и других видов учебной деятельности, определенная организацией образования для формирования дополнительных компетенций и навыков обучающихся;
- основная образовательная программа (Major) (Мейджер) – образовательная программа, осваиваемая обучающимися с целью приобретения знаний и формирования умений, навыков и компетенций по определенной квалификации.
Указывается, что рабочие учебные планы и рабочие учебные программы разрабатываются согласно основной образовательной программы (Major) (Мейджер) и дополнительной программы (Minor) (Майнор).
Образовательные программы реализуются с ориентацией на результаты обучения, посредством оценки и подтверждения кредитов для присуждения квалификации в течение всего периода обучения независимо от места, формы и срока обучения.
В ВСУЗах содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, полевых выходов и прохождение войсковой стажировки.
По каждой образовательной программе организацией образования разрабатывается КЭД/КЭМ, за исключением ВСУЗов.
КЭД/КЭМ обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора элективных учебных дисциплин или модулей, в том числе относящихся к дополнительной образовательной программе (Minor) (Майнор), для формирования индивидуальной образовательной траектории.
Приказ вводится в действие с 26 октября 2025 года.