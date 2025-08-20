#АЭС в Казахстане
События

Обучение с учетом требований ведущих университетов: частная Школа нового поколения откроется в Астане

Школа, образование, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 10:59 Фото: NGS
В сентябре 2025 года в Астане заработает новый образовательный проект – школа NGS Astana. Почему ее называют флагманом сети NGS и что ждет учеников, Zakon.kz рассказали в самом образовательном учреждении.

Проект NGS уже семь лет успешно развивается в Алматы. Как пояснили в пресс-службе, открытие в Астане – это не просто расширение сети, а запуск флагманской школы, соответствующей международным стандартам.

Фото: NGS

"Мы создаем пространство, объединяющее современные архитектурные решения, лучших педагогов, безопасную биометрическую среду, более 390 камер, высокотехнологичные лаборатории, цифровую платформу, а также современную инфраструктуру для всестороннего развития: 25-метровый бассейн, профессиональный спортивный зал, музыкальные и арт-студии", – подчеркнули в школе.

Фото: NGS

По информации представителей NGS, за последние годы их учащиеся одержали более 6 000 побед в олимпиадах и конкурсах, получили свыше 320 приглашений от мировых университетов. Общая сумма стипендий и грантов превышает 2 млн долларов. Девять выпускников получили знак "Алтын белгі", 32 – аттестаты с отличием.

В школах NGS делают ставку на усиленное академическое сопровождение и насыщенную внеучебную программу. NGS Astana продолжает эту традицию и поднимает планку еще выше. Так, учебный день будет длиться с 08:00 до 20:00 – с четырехразовым питанием, выполнением домашних заданий и участием в 40+ кружках. Вдобавок предусмотрена поддержка наставников.

Фото: NGS

За семь лет NGS удалось выстроить систему, основанную на предметной дифференциации, индивидуальных траекториях и углубленном изучении ключевых дисциплин. Практическая математика, логика, академический английский и казахский преподаются с учетом требований ведущих университетов. Олимпиадное направление развивается с начальной школы – с учениками работают менторы с опытом международных побед.

Фото: NGS

Каждому родителю ученика выдается индивидуальная Карта личного прогресса с достижениями, рекомендациями и планом поступления. Все данные объединены в цифровую образовательную экосистему NGSmart – уникальную платформу, где собраны расписание, успеваемость, возможность онлайн-оплаты и другие сервисы для родителей и учеников.

Вместе с тем особую роль в жизни школы играет NGS Parents Club – сообщество инициативных родителей, которые участвуют в образовательном процессе и вместе развивают среду для детей.

В NGS уверены, что новый флагман усилит основную миссию школы – создать и поддерживать комьюнити выпускников, члены которого уже сегодня занимают лидирующие позиции в мировых университетах, а значит, в национальной и глобальной экономике.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
