Обучение с учетом требований ведущих университетов: частная Школа нового поколения откроется в Астане

Проект NGS уже семь лет успешно развивается в Алматы. Как пояснили в пресс-службе, открытие в Астане – это не просто расширение сети, а запуск флагманской школы, соответствующей международным стандартам.

По информации представителей NGS, за последние годы их учащиеся одержали более 6 000 побед в олимпиадах и конкурсах, получили свыше 320 приглашений от мировых университетов. Общая сумма стипендий и грантов превышает 2 млн долларов. Девять выпускников получили знак "Алтын белгі", 32 – аттестаты с отличием.

В школах NGS делают ставку на усиленное академическое сопровождение и насыщенную внеучебную программу. NGS Astana продолжает эту традицию и поднимает планку еще выше. Так, учебный день будет длиться с 08:00 до 20:00 – с четырехразовым питанием, выполнением домашних заданий и участием в 40+ кружках. Вдобавок предусмотрена поддержка наставников.