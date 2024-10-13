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В отделе образования Актау объяснили видео с давкой на входе в новую школу

Актау, школа, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 17:00 Фото: lada.kz/
В Актау родители учеников новой школы в 19 микрорайоне сняли на видео давку детей на входе в образовательное учреждение, сообщает Zakon.kz.

Родители рассказали Lada.kz, что подобные столпотворения случаются лишь на одном входе, при этом запасные не используются.

Ситуацию в общеобразовательной средней школе № 24 прокомментировали в городском отделе образования:

"12 октября с 12:00 до 13:30 проводили семинар для оказания методической помощи молодым специалистам, работающим в школе. Мероприятие затянули на лишних 25 минут, поэтому классные руководители вторых и третьих классов не смогли вовремя запустить и встретить своих учеников у входа".

Также в отделе пояснили, что столпотворение детей случилось, когда с 13:50 до 14:00 ученики подготовительного класса выходили, а учащиеся вторых и третьих классов входили в школу.

"С родителями провели разъяснительную работу и приняли соответствующие меры. В настоящее время открыты два входа для учащихся начальных классов. Один – для входа, второй – для выхода. Безопасность учащихся контролируют дежурные и классные руководители", – добавили в отделе образования.

Ранее в Министерстве просвещения напомнили, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг. Нарушение этих норм влечет ответственность в рамках действующего законодательства.

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