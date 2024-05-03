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Ерболат Досаев посетил школу нового поколения, построенную за счет частных инвестиций

Построенную за счет частных инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:51 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев посетил школу New Generation School (NGS), построенную в 2018 году за счет частных инвестиций в сумме 8,9 млрд тенге.

Учебное заведение состоит из двух корпусов. Первый был построен в 2018 году, где располагаются primary и middle school (начальная и средняя школы). В 2023 году был открыт новый корпус High Schоol (старшая школа) с объемом инвестиций в 4 млрд тенге.


Построенную за счет частных инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

Аким города осмотрел коворкинг-центр, актовый зал, учебные кабинеты и класс робототехники, столовую и библиотеку, ознакомился с работой лаборатории, специализированных кабинетов химии, физики, математики, а также спортивного и тренажерного залов, бассейна и артплощадки.

Ерболат Досаев пообщался с учениками и педагогами, ознакомился с методикой преподавания и личностного развития детей, отметив высокую организацию учебного процесса, которая может стать моделью для других школ города. Также аким города внес запись в книгу пожеланий и напутствий выпускникам, пожелав успехов в учебе, творчестве и поблагодарив учителей за благородный труд.


Построенную за счет частных инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы


"Мы работаем по принципу "школа в школе", то есть дети здесь и учатся, и делают домашние задания, и посещают различные кружки и секции по интересам. Они занимаются плаванием, на бокс ходят, в футбол играют, рисуют". Директор начальной школы Руфина Хисамутдинова

Доступ на территорию школы осуществляется через пропускную систему с функцией биометрии лица, что исключает вход посторонних, установлено более 200 камер видеонаблюдения. На постоянной основе проводятся сейсмотренировки, во время которых дети отрабатывают правила поведения при чрезвычайных ситуациях.


Построенную за счет частных инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы


Сегодня на территории располагаются два учебных корпуса общей площадью более 20 тыс. кв. м для развития и творчества учеников. Школа рассчитана на 1350 мест для учеников 0-11-х классов, создано более 300 рабочих мест.

По итогам посещения Ерболат Досаев добавил, что акимат поддерживает привлечение частных инвестиций в систему школьного образования Алматы. В целом, на сегодня в мегаполисе насчитывается 122 частные школы, в которых учатся 35 689 детей и подростков. В 2022-2023 годах были открыты 22 частные школы на 5539 мест.


Построенную за счет частных инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

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