#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540
630.72
6.72
События

Главы Международного и Азиатского паралимпийских комитетов поблагодарили Токаева

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 16:38 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и президентом Азиатского паралимпийского комитета Маджидом Рашедом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы главы государства, он высоко оценил важную миссию паралимпийского движения и отметил, что в нашей стране разделяют благородные цели паралимпийского движения. Токаев подчеркнул, что успехи отечественных паралимпийцев на мировой арене способствуют формированию позитивного имиджа Казахстана как инклюзивного, устойчивого и социально ответственного государства.

"Хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить признательность за вашу работу по продвижению паралимпийского движения во всем мире, в Азии и, конечно, в Казахстане. Мы готовы быть для вас надежными партнерами, не сомневаюсь, что вместе мы сделаем многое для укрепления и развития этого движения в будущем", – сказал президент.

В свою очередь Эндрю Парсонс и Маджид Рашед поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку паралимпийского спорта и содействие в организации 8-й сессии Генеральной ассамблеи Азиатского паралимпийского комитета в Астане. По их словам, паралимпийское движение в Казахстане развивается планомерно и поступательно на принципах равных возможностей для всех.

"За последние годы мы стали свидетелями значительного прогресса и выдающихся достижений. На последних Играх в Париже Казахстан показал блестящие результаты. Ваши спортсмены завоевали девять медалей, в том числе впервые две золотые. Ваши спортсмены идут по стопам своих предшественников и продолжают вдохновлять будущие поколения. Это не случайность, а результат серьезной системной работы и четко выбранного курса на будущее. Мы высоко ценим приверженность Казахстана развитию паралимпийского спорта", – сказал президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Маджид Рашед отметил, что в 2018 году побывал в Астане и хорошо знаком с тренировочными условиями, созданными для параспортсменов в Казахстане.

"Могу вас заверить, что все делегации прекрасно проводят здесь время, нас очень тепло приняли, и, конечно же, атмосфера, создаваемая жителями Казахстана, заставляет нас чувствовать себя как дома", – подчеркнул президент Азиатского паралимпийского комитета.

На встрече обсудили вопросы проведения соревнований под эгидой APC и IPC в Казахстане, участия отечественных паралимпийцев в образовательных инициативах и международных программах.

В завершение встречи президент Казахстана наградил Эндрю Парсонса и Маджида Рашеда орденами "Достық" II степени за значительный вклад в развитие паралимпийского движения.

Сегодня в Казахстане активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Ежегодно проводится более 800 соревнований различного уровня, в которых участвуют свыше 10 тысяч человек. В национальную сборную входят более 1 000 спортсменов.

Сегодня, 19 августа 2025 года, президент также принял акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В одном из районов Алматы отключат холодную воду
События
17:11, Сегодня
В одном из районов Алматы отключат холодную воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: