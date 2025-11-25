Токаев отметил долгожданный визит президента Туркменистана

После торжественной встречи Сердара Бердымухамедова в Акорде состоялись переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Во время разговора глава Казахстана заявил, что ждал визита президента Туркменистана.

"От всей души приветствую ваш государственный визит в Казахстан. Мы ждали этого визита, поскольку Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, мы являемся ближайшими непосредственными соседями. Нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура. Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение". Касым-Жомарт Токаев

Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил за приглашение.

"Позвольте мне от своего имени и от имени делегации выразить нашу благодарность за теплый прием и гостеприимство. Позвольте также передать вам теплые слова от имени Национального лидера туркменского народа уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также хотел бы отметить, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – отметил президент Туркменистана.

В рамках визита Сердара Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.