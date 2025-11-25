#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Политика

Токаев отметил долгожданный визит президента Туркменистана

Президенты Казахстана и Туркменистана, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:59 Фото: akorda.kz
После торжественной встречи Сердара Бердымухамедова в Акорде состоялись переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Во время разговора глава Казахстана заявил, что ждал визита президента Туркменистана.

"От всей души приветствую ваш государственный визит в Казахстан. Мы ждали этого визита, поскольку Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, мы являемся ближайшими непосредственными соседями. Нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура. Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение".Касым-Жомарт Токаев

Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил за приглашение.

"Позвольте мне от своего имени и от имени делегации выразить нашу благодарность за теплый прием и гостеприимство. Позвольте также передать вам теплые слова от имени Национального лидера туркменского народа уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также хотел бы отметить, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – отметил президент Туркменистана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:59
Как в Акорде встретили президента Туркменистана

В рамках визита Сердара Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем
20:34, 08 мая 2025
Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем
Токаев провел переговоры с президентом Конго
12:29, 02 августа 2024
Токаев провел переговоры с президентом Конго
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
17:34, 05 августа 2024
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: