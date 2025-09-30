В одном из районов Алматы отключат холодную воду

В Наурызбайском районе Алматы вводят в эксплуатацию новую водопроводную сеть, в связи с чем 2 октября 2025 года в некоторых жилых комплексах и домах отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", с 09:00 до 20:00 часов, на период работ по подключению к сети нового водопровода, подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные:

по пр. Алатау между пр. Абая и ул. Сабденова;

по улицам Тараз, Саттилик, Акжол, Мамыр, Нурлы Тан, Кенжетаева, пкст "Мечта";

жилые комплексы "Шугыла" (340, 341, 342), Sensata city, Shugyla city, Alem city.

"Подключение нового водопровода позволит обеспечить стабильное водоснабжение указанного района города. "Алматы су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", – обратились в компании.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: 274-66-66.

12 сентября сообщалось, что в Казахстане намерены пересмотреть правила формирования тарифов на воду и отопление.