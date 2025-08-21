Послание-2024: как правительство выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане продолжается работа по системной модернизации топливно-энергетического комплекса. Об этом 21 августа 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

Надежная, самодостаточная и современная энергетическая система станет прочным фундаментом для стабильного экономического роста страны и повышения благосостояния каждого гражданина.

Фото: primeminister.kz

Электроэнергетика: ключевая задача – обеспечение энергетической независимости

Главной задачей в электроэнергетической отрасли является обеспечение энергетической независимости страны и полное покрытие растущих потребностей экономики. В рамках поручения президента поставлена амбициозная цель – ввести в эксплуатацию не менее 14 гигаватт новых генерирующих мощностей в ближайшие пять лет. Эта работа ведется по нескольким направлениям: модернизация действующих станций, строительство новых генерирующих установок, а также развитие гидро- и возобновляемых источников энергии.

За 2023 и 2024 годы уже введено в эксплуатацию 1,3 гигаватта новых электрических мощностей. В 2025 году идет процесс ввода еще 621,5 мегаватта, а на 2026 год запланировано 2648,5 мегаватта. Для достижения этих целей ведется активная работа по строительству новых стратегических объектов. В Туркестанской области реализуется проект по строительству электростанции на базе парогазовой установки мощностью до 1000 МВт. В Кызылорде ведутся строительно-монтажные работы по возведению новой ТЭЦ мощностью 240 МВт.

Фото: primeminister.kz

Снижение износа инфраструктуры: 9 теплоэлектроцентралей перешли из "красной" зоны высокого риска в "желтую"

В своем Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость решения первоочередных инфраструктурных проблем.

Вопросы снижения износа ТЭЦ на особом контроле правительства. Реализуется масштабная ремонтная кампания: в 2025 году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершен ремонт 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин. Проводимые меры уже дают ощутимый результат: средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61% благодаря модернизации и обновлению оборудования.

По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из "красной" зоны высокой аварийности в "желтую", 3 ТЭЦ – из "желтой" в "зеленую" зону. В настоящее время в "красной" зоне находятся 10 ТЭЦ, в "желтой" – 17, в "зеленой" – 10. Программа модернизации ТЭЦ будет продолжена на системной основе с целью ежегодного снижения износа и перевода объектов из зон риска в зону безопасной эксплуатации.

В рамках реализации поручения президента в декабре 2024 года правительством был утвержден Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (нацпроект), давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ. Нацпроект включает развитие генерирующих мощностей, улучшение сфер естественных монополий, поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, а также внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний. Ключевым индикатором является снижение износа объектов до 40%.

Согласно нацпроекту, для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается порядка 6,8 трлн тенге инвестиций. Среди них: 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения; 77,6 тыс. км сетей электроснабжения; 4,7 тыс. км сетей водоснабжения, 2,6 тыс. км сетей водоотведения. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены инвестиции на сумму 6,2 трлн тенге, которые позволят снизить износ станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

На сегодня в стране функционируют 55 энергопроизводящих организаций, из них 19 станций имеют износ свыше 65%. Объем выработки электроэнергии составляет 113 млрд кВтч, при этом потребление электроэнергии выше – 115 млрд кВтч. Таким образом, по предварительным прогнозам, на реализацию нацпроекта на 5 лет необходимо привлечь в энергетический и коммунальный сектора порядка 13 трлн тенге инвестиций.

При этом следует отметить, что основная доля средств будет привлекаться из частных финансовых институтов (банки второго уровня – БВУ, международные финансовые организации – МФО, фонд развития промышленности – ФРП).

В целом предусмотрены следующие механизмы финансирования:

прямое финансирование (БРК, БВУ, МФО, ФРП);

софинансирование; облигации; бюджетные кредиты;

капитал частных монополистов;

лизинговое финансирование.

Каждому предприятию подбирается индивидуальная модель финансирования. Для повышения инвестиционной привлекательности нацпроекта внесены изменения в тарифную методологию, позволяющие обеспечить возврат вложений и гарантировать необходимые уровни денежных потоков.

Кроме того, прорабатывается возможность субсидирования процентной ставки по займам, что позволит уменьшить влияние на тарифы. В целях смягчения тарифной нагрузки для социально уязвимых слоев населения будет оказываться адресная социальная помощь на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Наряду с этим рассмотрены и определены 48 субъектов естественных монополий (96 проектов) с высоким уровнем износа активов, имеющих подтвержденные документы и готовые к финансированию на общую сумму 144,5 млрд тенге для ремонта и замены 1347 км коммунальных сетей и 3047 единиц оборудования.

В рамках модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры планируется максимально задействовать отечественное производство. За счет реализации нацпроекта планируется полная загрузка казахстанских предприятий, производящих продукцию ЖКХ. Также предполагается строительство еще 27 производств с объемом инвестиций порядка 190 млрд тенге и созданием 3,5 тыс. новых рабочих мест. Задействованный объем продукции отечественных предприятий составит порядка 4,4 трлн тенге. Этот подход позволит не только повысить внутреннюю конкурентоспособность, но и сократить зависимость от импорта и укрепить позиции "местных" предприятий на рынке в целом.

Реализация нацпроекта предусматривает мероприятия по поддержке социально уязвимых слоев населения, правила закупок с применением единой платформы для объединения всех регулируемых закупок, внедрение новых цифровых технологий в рамках автоматизации процессов модернизации объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры системного оператора и так далее.

Развитие нефтегазохимической отрасли

В Послании президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на актуальность задачи по дальнейшему развитию нефтегазохимической отрасли. В рамках исполнения поручений главы государства по переходу от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью реализуется программа развития нефтегазохимической отрасли. Общий объем инвестиций в шесть крупных проектов составляет около 15 млрд долларов.

Ожидаемые результаты:

создание 3500 постоянных и 16 000 временных рабочих мест;

формирование стратегического кластера для промышленного роста и декарбонизации экономики;

расширение ассортимента высокотехнологичной продукции (бутадиен, карбамид, терефталевая кислота, полиэтилен, полипропилен и другие).

Ключевые проекты:

завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год – введен в эксплуатацию;

завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год – ведутся строительные работы на площадке, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Также проработаны перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве, автомобильной и легкой промышленности.

Центром кластера станет СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (площадь – более 3600 га), обеспечивающий участникам доступ к промышленным площадкам, инженерным коммуникациям и налоговым преференциям. На сегодняшний день в СЭЗ зарегистрированы 18 компаний-участников.

Фото: primeminister.kz

Газовая отрасль: от геологоразведки до глубокой переработки

В газовой отрасли стратегической задачей на текущем этапе развития является расширение ресурсной базы товарного газа. Как отметил в Послании глава государства, предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики. В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год.

Вместе с тем президент поручил правительству до полного ввода этих проектов рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству было поручено ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. В кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен.

Работа правительства, проводимая в рамках поставленных президентом задач, синхронизирована с утвержденным в текущем году Комплексным планом развития газовой отрасли до 2029 года. По поручению главы государства активизировано строительство крупных газоперерабатывающих заводов:

На месторождении Кашаган реализуется проект ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м/год со сроком завершения в 2026 году, а также прорабатывается проект ГПЗ мощностью 2,5 млрд куб. м/год.

На Карачаганакском месторождении планируется строительство ГПЗ мощностью 4 млрд куб. м/год с запуском в 2028 году (производство товарного газа – 3,3 млрд куб. м/год).

В городе Жанаозене начато строительство нового ГПЗ мощностью 900 млн куб. м/год.

В рамках Дорожной карты по увеличению ресурсной базы газа уже введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай.

Кроме того, в мае 2025 года начались строительно-монтажные работы на второй нитке магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, что значительно укрепит энергетическую безопасность южных регионов и транзитный потенциал страны.

Что касается обеспечения населения газом, на сегодняшний день уровень газификации Казахстана составляет 62,4%, что дает доступ к газу 12,6 млн человек из 20,2 млн населения. Это на 2,4% выше показателя 2023 года. В 2024 году построено более 4000 км газопроводов и реализовано 93 проекта. В 2025 году планируется завершить еще 77 проектов, обеспечив подключение к газу свыше 300 тыс. человек.

Фото: primeminister.kz

Цифровая трансформация и инновационное управление

Важнейшим направлением модернизации является внедрение современных цифровых решений. В рамках исполнения поручений главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта.

В электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои.

В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно, эффективно и со снижением тарифной нагрузки.

В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознает показания счетчиков по фотографии, упрощая процесс для потребителей.

Обеспечение смежных отраслей и долгосрочное планирование

Наряду с глобальными проектами решаются и текущие задачи по обеспечению ключевых секторов экономики. Так, в стране полностью решен вопрос обеспечения дорожно-строительной отрасли отечественным битумом. За счет модернизации действующих четырех заводов их общая мощность доведена до 1,52 млн тонн в год, что с запасом покрывает потребности внутреннего рынка.

В мае 2025 года завершена модернизация ТОО СП "Caspi Bitum", что позволило увеличить производственные мощности с 50 до 67 тыс. тонн в месяц. Таким образом, в стране полностью обеспечивается поставка битума на внутренний рынок. Также при необходимости будет обеспечен импорт до 500 тыс. тонн.

21 июля 2025 года постановлением правительства утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы. Этот документ определяет стратегический вектор на углубление переработки углеводородов и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Вся комплексная работа направлена на достижение главной цели, поставленной президентом, – построение сильной и диверсифицированной экономики, в основе которой лежит надежный, современный и технологически развитый топливно-энергетический комплекс, работающий на благо каждого казахстанца.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону.