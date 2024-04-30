Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Порядка 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды

Порядка 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:31 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана продолжает работу по масштабной модернизации теплоэнергетического комплекса республики, проводимую по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановления о выделении средств из резерва правительства на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды", – говорится в сообщении.

Так, на реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали4,9 млрд тенге, а на реконструкцию трех паровых котлов южной котельной в Кызылордесвыше 2 млрд тенге.

"Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны".Пресс-служба правительства РК

В целом, в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.

Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.

Как отмечается, реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:31
Когда российская компания начнет строительство трех ТЭЦ в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:31

5 февраля стало известно, что в 2024 году на ремонт инженерной инфраструктуры в Казахстане направят более 450 млрд тенге инвестиций. Подробности здесь.

Читайте также

Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны
Бухгалтеры украли 130 млн тенге в одной из школ Астаны
Новый руководитель Управления градостроительного контроля
В Алматы сменили руководителя Управления градостроительного контроля
Coca-Cola выделила более 100 млн тенге пострадавшим от паводков
Coca-Cola выделила более 100 млн тенге пострадавшим от паводков
Динара Халдарова
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан Кентау Кызылорда Риддер Бектенов Олжас 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: