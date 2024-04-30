Порядка 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды

Правительство Казахстана продолжает работу по масштабной модернизации теплоэнергетического комплекса республики, проводимую по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановления о выделении средств из резерва правительства на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды", – говорится в сообщении.

Так, на реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали – 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию трех паровых котлов южной котельной в Кызылорде – свыше 2 млрд тенге.

"Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны". Пресс-служба правительства РК

В целом, в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.

Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.

Как отмечается, реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.

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