Умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев
В возрасте 90 лет в Киеве скончался известный советский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Facebook рассказал кинокритик и киновед Сергей Тримбач.
Радна Сахалтуев после окончания московского Института кинематографии (ВГИК) работал в студии "Киевнаучфильм". С 1969 года выступал в творческом тандеме с режиссером Давидом Черкасским, сотрудничал со студией "Союзмультфильм".
Среди известных работ Сахалтуева – "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля", "Тайна черного короля", "Легенда о пламенном сердце", "Волшебник Ох" и другие. Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала "Познайка" и создавал иллюстрации к книгам.
В 1988 году ему присвоили звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008-м он стал народным художником Украины.
