Культура и шоу-бизнес

Умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев

умер Радна Сахалтуев, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 18:13 Фото: wikipedia/Радна Сахалтуев
В возрасте 90 лет в Киеве скончался известный советский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook рассказал кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

Радна Сахалтуев после окончания московского Института кинематографии (ВГИК) работал в студии "Киевнаучфильм". С 1969 года выступал в творческом тандеме с режиссером Давидом Черкасским, сотрудничал со студией "Союзмультфильм".

Среди известных работ Сахалтуева – "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля", "Тайна черного короля", "Легенда о пламенном сердце", "Волшебник Ох" и другие. Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала "Познайка" и создавал иллюстрации к книгам.

В 1988 году ему присвоили звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008-м он стал народным художником Украины.

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса Болливуда Прия Маратхе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
