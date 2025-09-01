Умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев

В возрасте 90 лет в Киеве скончался известный советский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook рассказал кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

Радна Сахалтуев после окончания московского Института кинематографии (ВГИК) работал в студии "Киевнаучфильм". С 1969 года выступал в творческом тандеме с режиссером Давидом Черкасским, сотрудничал со студией "Союзмультфильм".

Среди известных работ Сахалтуева – "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля", "Тайна черного короля", "Легенда о пламенном сердце", "Волшебник Ох" и другие. Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала "Познайка" и создавал иллюстрации к книгам.

В 1988 году ему присвоили звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008-м он стал народным художником Украины.

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса Болливуда Прия Маратхе.