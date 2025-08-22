Новые маршруты через Казахстан: как реализовать амбиции транспортного хаба

Сегодня развитие транспортной инфраструктуры и модернизация подвижного состава становятся не просто вопросом внутренней логистики – это стратегический приоритет Казахстана на фоне меняющейся глобальной экономики и растущего спроса на надежные транзитные маршруты.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета предложил создать альтернативные транспортные маршруты в рамках ЕАЭС. Один из ключевых проектов – железнодорожная линия через Афганистан в Пакистан. Эта инициатива открывает для Казахстана прямой выход к Индийскому океану.

"Необходимо изучить вопрос создания альтернативных маршрутов, в которых были бы заинтересованы все государства региона. В этой связи хотели бы обратить внимание на проект железной дороги Тургунди – Герат, который способен обеспечить до 10 млн тонн грузоперевозок в направлении пакистанского порта Карачи, а также на иные крупные проекты в Афганистане. Предлагаем проработать вопрос об органичной интеграции этой весьма перспективной транспортной магистрали в действующую систему евразийских маршрутов", – отметил Бектенов.

Это лишь часть масштабных планов: параллельно развивается восточная ветка международного транспортного коридора "Север – Юг". Ее пропускную способность планируют увеличить с 6 до 10 млн тонн к 2027 году. Вместе эти проекты формируют основу для превращения Казахстана в ключевой транзитный узел Евразии, решая задачу, поставленную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан должен превратиться в важный транспортный хаб евразийского континента. Для этого нужно продолжить развитие железнодорожной инфраструктуры и модернизацию отраслей отечественного машиностроения", – подчеркивал глава государства.

Президент также обозначил другую стратегическую цель – увеличить вклад транспорта и логистики в ВВП республики с нынешних 6% до 9% к 2026 году. Этот амбициозный план напрямую зависит от состояния и возможностей железнодорожного парка Казахстана.

Модернизация парка как условие роста транзита

В настоящее время размер локомотивного парка на железнодорожных сетях Казахстана составляет более 1,9 тыс. единиц, однако 52% из них изношены. В свою очередь износ парка грузовых вагонов составляет 54%, пассажирских вагонов – 42%. Это существенно снижает эффективность и надежность работы железнодорожного транспорта в условиях растущей нагрузки.

Тем не менее железнодорожная сеть страны остается ключевым звеном в логистической системе Казахстана: ее протяженность превышает 16 тыс. км, а эксплуатационный грузооборот по итогам 2024 года достиг 272,1 млрд тонно-километров.

Эксперты отмечают, что для обновления и усиления транзитного потенциала необходимо дополнительно приобрести более 450 локомотивов в ближайшие годы. Причем для оперативного обновления локомотивного парка Казахстану нужны надежные решения, адаптированные к существующей инфраструктуре.

Практичный подход, единые стандарты и сервис

Ключевым партнером республики в транспортно-логистическом и внешнеторговом направлениях остается Россия. Страны объединены самой длинной сухопутной границей в мире – около 7,5 тыс. км. Ежегодно грузооборот между государствами составляет около 110 млн тонн.

В Казахстане реализуется более 70 крупных инвестиционных проектов с российским участием. Регулярно обсуждаются вопросы снятия торговых барьеров, развития экономических отношений и транспортных коридоров. Отдельно рассматривается "расшивка" узких мест в транспортной инфраструктуре и совершенствование логистики.

Опыт взаимодействия с российскими компаниями показывает, что они четко понимают специфику рынка перевозок Казахстана. Поставляемая последние десятилетия железнодорожная техника производителей из России, например, магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ "Трансмашхолдинга", демонстрирует готовность к нашим условиям эксплуатации. Подвижной состав проектируется с учетом работы в тяжелых климатических условиях (от -50 до +40 градусов Цельсия) на участках со сложным рельефом пути. Локомотивы этой серии успешно работают в России, Монголии, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Кроме того, единые стандарты в рамках ЕАЭС и наличие сервисной базы позволяют снизить расходы на эксплуатацию и модернизацию. Это делает поставки из России технически оправданными и удобными, особенно в условиях ограниченного времени на обновление парка.

Платформа для устойчивого роста и международной интеграции

В сложившихся условиях промышленная кооперация с Россией позволяет выстраивать долгосрочные производственные цепочки, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на государственную экономику ‒ растет экспорт, инвестиционная привлекательность региона, а также занятость в смежных отраслях.

Обновление локомотивного парка и развитие промышленной кооперации создают основу для дальнейшего роста транспортного потенциала Казахстана. Планомерная модернизация техники и инфраструктуры позволит повышать эффективность перевозок, снижать операционные риски и укреплять роль страны как стабильного транзитного узла в регионе.