Казахстан ратифицировал соглашение с КНР по развитию Транскаспийского транспортного маршрута

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 июля подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", – говорится в сообщении Акорды.

Также президент подписал еще два закона:

о ратификации Соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;

о ратификации Соглашения с Китаем о международных автомобильных перевозках.

Ранее президент Казахстана подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров".

