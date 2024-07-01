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Казахстан ратифицировал соглашение с КНР по развитию Транскаспийского транспортного маршрута

Казахстан ратифицировал соглашение с КНР по развитию Транскаспийского транспортного маршрута, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 20:50 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 июля подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", – говорится в сообщении Акорды. 

Также президент подписал еще два закона:

  • о ратификации Соглашения с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;
  • о ратификации Соглашения с Китаем о международных автомобильных перевозках. 

Ранее президент Казахстана подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров". 

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