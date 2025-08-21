Токаева, прибывшего в Кыргызстан, лично встретил Садыр Жапаров
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"В международном аэропорту Манас главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.
Отмечается, что завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
О том, что Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан, стало известно 20 августа 2025 года.
