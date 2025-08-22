Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова
Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана рассказали, куда после посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" направился Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды 22 августа 2025 года, следует, что:
"Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова".
Там же опубликовали фотографии и видео.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.
Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 22 августа начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит".
