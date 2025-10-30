#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
События

В КТЖ прошел семинар по искусственному интеллекту

семинар по искусственному интеллекту, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 17:34 Фото: пресс-служба КТЖ
В инновационном зале АО "НК "Қазақстан темір жолы" состоялся специализированный семинар, посвященный современным достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM).

В мероприятии приняли участие председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов, его заместители, руководители компании, главы филиалов и дочерних организаций, в том числе подразделений пассажирских и грузовых перевозок, а также другие представители компании.

Цель семинара – изучение практических направлений применения ИИ в железнодорожной отрасли: от диагностики инфраструктуры до интеллектуального планирования движения поездов.

Лектором выступил доктор наук Стэнфордского университета Юнес Бенсуда Мурри, один из ведущих экспертов в области образовательных технологий и искусственного интеллекта, руководитель компании LiveTech.AI и автор более 20 международных исследований по применению нейросетей в инженерных и транспортных системах.

Юнес преподает на платформе Coursera, где обучил более 1,2 млн студентов дисциплинам, связанным с машинным обучением и обработкой естественного языка. В 22 года он стал одним из самых молодых преподавателей компьютерных наук в Стэнфорде.

Фото: пресс-служба КТЖ

В ходе семинара участникам представили технологии, уже доказавшие эффективность в транспортной отрасли: решения, повышающие безопасность движения, сокращающие задержки и оптимизирующие логистику. Особое внимание уделено интеграции ИИ в ключевые процессы КТЖ – от управления инфраструктурой до анализа данных о перевозках.

Проведение семинара стало продолжением системной работы КТЖ по внедрению цифровых и интеллектуальных технологий. Компания уже реализует ряд проектов, где искусственный интеллект используется для диагностики, планирования и оптимизации ключевых производственных процессов. Сегодня ИИ помогает КТЖ становиться быстрее, безопаснее и эффективнее.

Пилотная система анализирует более 500 000 ГБ данных о состоянии путей, стрелочных переводов и оборудования. Это позволило сократить срок устранения дефектов с 15 до 1 дня и ускорить планирование ремонтов почти вдвое.

Система прогнозирования и перепланирования графиков повышает точность прибытия поездов до 95% и увеличивает пропускную способность сети на 15%. Алгоритмы учитывают сотни факторов – от погодных условий до загрузки станций.

В КТЖ внедрены внутренние языковые модели, обученные на более чем 5000 нормативно-технических документах. Они позволяют сотрудникам мгновенно находить нужную информацию и повышают прозрачность процессов.

Анализируя более миллиона гигабайт данных о перевозках, система выявляет аномалии, схемы обхода и неэффективные маршруты, снижая потери и повышая эффективность логистики.

КТЖ формирует экосистему "интеллектуальной железной дороги", объединяющую инфраструктуру, диагностику, движение и аналитику в единую цифровую систему.

Фото: пресс-служба КТЖ

Семинар стал не просто площадкой для обмена знаниями, но и подтверждением того, что КТЖ – один из лидеров по внедрению ИИ в транспортной отрасли региона. Многие из представленных на встрече решений уже работают в инфраструктуре компании и демонстрируют ощутимый эффект.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
19:33, 21 июля 2025
КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту
15:39, 08 августа 2025
Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту
Глава КТЖ рассказал Токаеву об историческом достижении казахстанских железнодорожников
12:30, 01 февраля 2024
Глава КТЖ рассказал Токаеву об историческом достижении казахстанских железнодорожников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: