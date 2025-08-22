В Казахстане на субботу объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 23 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге области Абай ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде временами ожидается гроза.

Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. В центре, на юге области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре, на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +33+38°С до сильной жары +35+40°С.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юго-востоке области, днем в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области высокая пожарная опасность.

Днем на юге, западе, в центре Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. 23-25 августа на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на западе, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходам на юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, севере области 15-20, днем в районе Алакольских озер порывы 20-25 м/с. Днем в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер юго-западный, порывы 30 м/с и более.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

