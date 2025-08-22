Названы регионы Казахстана, которые 23 августа накроет сильная жара

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящую субботу, 23 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается:

в Западно-Казахстанской, Атырауской областях – до +35°С ,

, на юге Мангистауской области – до +38°С.

"Северо-западный циклон сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны пройдет сильный дождь. Западная половина республики окажется под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков . По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре добавили, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке области Улытау, на юго-западе Мангистауской, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, юге области Абай,

чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

