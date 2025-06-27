Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

В 17 областях Казахстана на 28 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 28-29 июня на севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области временами ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере области град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ночью на севере области гроза, шквал, днем на севере, востоке, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, ночью на севере области 15-20, днем 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20, порывы 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем на западе, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-западе области туман. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и град надвигаются на Казахстан.