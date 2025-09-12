Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

В 17 областях Казахстана на 13 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

На большей части Атырауской области ожидается гроза. На западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау утром и днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, северный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, в горах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 13-15 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, северо-востоке, днем на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее были названы регионы Казахстана, которые накроют заморозки до -2°С в субботу.