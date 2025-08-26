Туман, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК

В 14 областях Казахстана на 27 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность.

Днем севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-18 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер, порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе области Улытау ожидается сильная жара 37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, утром и днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

На западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе области порывы 15 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что сильная жара до +40°С надвигается на один регион Казахстана в среду.