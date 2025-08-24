#АЭС в Казахстане
События

Дожди, град, туман и пыльная буря: в ряде областей РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 21:06 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 25 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 31-36 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 августа.

Елена Беляева
Елена Беляева
