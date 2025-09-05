Туман, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили на субботу

В 14 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, в центре области град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза, на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе, юге области 15-20, днем 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный, в Аягозском районе 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами, град и шквал обрушатся на Казахстан 6 сентября.