События

685 млн тенге "ушли в землю" при возведении яблоневых садов в Шымкенте

яблоки, возведение садов, Шымкент, мошенничество, прокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:48 Фото: pexels
Генеральная прокуратура Казахстана вместе с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) провела проверку деятельности АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК). О результатах Zakon.kz рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что в 2021 году руководство АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" (вошел в состав АКК) нарушило закон при реализации проекта по строительству двух яблоневых садов в Шымкенте.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры за 27 августа 2025 года, работы были приняты, хотя сады не соответствовали технической спецификации и заявленным производственным параметрам.

Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге. Общий ущерб государству – 685,8 млн тенге.

По данному факту 10 июля 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Расследование проводил Департамент экономических расследований Шымкента.

Следствие установило, что бывший зампредседателя АКК И.М., действуя в интересах подрядчика С.Р., подписал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены.

Дополнительно были возбуждены досудебные расследования по п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК и по п. 2 ч. 4 ст.189 ("Присвоение чужого имущества") УК, соединенные в одно производство.

7 августа 2025 года суд Шымкента признал обоих виновными. Они получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что бизнес-тренер обманула доверчивых жителей Астаны. Теперь ее ждет пять лет лишения свободы. Известно, что злоумышленница выдавала себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли и закупок, привлекала потенциальных клиентов через социальную сеть Instagram и предлагала курсы по обучению онлайн-торговле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
