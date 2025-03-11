Казахстанцы вложили 12,4 млрд тенге в "реальный бизнес": подозреваемые арестованы
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н. М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.
"В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, действуют швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana", – проинформировали в пресс-службе агентства во вторник.
По данным АФМ, с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами.
"Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности", – рассказали в пресс-службе агентства.
В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что:
- из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному;
- по программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
В АФМ напомнили, что 9 февраля проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н. М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
Также в агентстве сообщили, что 11 февраля судом в отношении Туганбаева Н. М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
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20 февраля 2025 года сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную операцию по ликвидации Asar Baspana.