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Общество

Казахстанцы вложили 12,4 млрд тенге в "реальный бизнес": подозреваемые арестованы

Казахстанцы вложили 12,4 млрд тенге в "реальный бизнес": подозреваемые арестованы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 09:21 Фото: Telegram/afm_rk
Агентством РК по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив. Об этом 11 марта 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе АФМ.

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н. М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

"В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, действуют швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana", – проинформировали в пресс-службе агентства во вторник.

По данным АФМ, с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами.

"Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности", – рассказали в пресс-службе агентства.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что:

  • из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному;
  • по программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

В АФМ напомнили, что 9 февраля проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н. М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

Также в агентстве сообщили, что 11 февраля судом в отношении Туганбаева Н. М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

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20 февраля 2025 года сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную операцию по ликвидации Asar Baspana.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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