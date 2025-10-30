#АЭС в Казахстане
Общество

Почти полмиллиарда тенге, выделенные на яблоневые сады, ушли в карманы нескольких человек

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 17:21 Фото: freepik
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкенту ведет расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Жандара Омарова, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ от 30 октября, его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, путем завышения стоимости работ и оборудования.

"Для реализации он привлек аффилированное лицо – руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) для фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали. На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом", – сообщили в агентстве.

Без проведения конкурсных процедур поставщиком определили одного участника – вышеупомянутое "Green Mart Kazakhstan". После поступления денег в ТОО их часть перевели на счета аффилированных предприятий и обналичили.

"При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены. В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге. Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в АФМ.

По этому делу уже осудили бывшего управляющего директора Фонда Искакова М. и руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan" Сазынбека Р. – к 8 годам лишения свободы с конфискацией четырех автомашин.

Приговор не вступил в законную силу.

В Астане ранее осудили руководителя ТОО "Дорстройтрест", присвоившего крупные суммы, выделенные на строительство многоквартирного жилого комплекса.

