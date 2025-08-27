"Думал, мошенники": житель Каскелена выиграл квартиру и не смог в это поверить

Житель Алматинской области решил поучаствовать в лотерее, однако, судя по всему, крупного выигрыша не ожидал настолько, что поначалу обвинил позвонивших ему сотрудников в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как позже пояснил журналистам сам счастливчик, ранее он выигрывал в лотерею. Правда, призы были скромными. Когда Серик приобрел билет тиражной лотереи TeleBingo от "Сәтті Жұлдыз", удача улыбнулась ему уже по-крупному, а птица счастья принесла на хвосте новенькую квартиру.

"Когда мне позвонили и сообщили о призе, я разволновался. Не сразу понял, думал, как так? Сейчас время мошенников, поэтому и засомневался. Знаете, звонят, требуют какой-то код продиктовать. А тут – вы выиграли квартиру. Думаешь, стоит верить или нет. Я даже сказал, мол, не маленький мальчик, чтобы вестись на такое. Вдобавок от нас до Алматы добираться тяжело. Словом, не хотел попадаться на уловки, но все оказалось правдой", – вспоминает довольный победитель.

Тем не менее мужчина проявлял осторожность вплоть до самого вручения. Дома ни с кем радостной новостью не делился – рассказал только сыну, с которым и приехал в Алматы за выигрышем. Близким позвонил прямо из офиса "Сәтті Жұлдыз".

От квартиры Серик решил отказаться в пользу денежного эквивалента ее стоимости. Говорит, хочет потратить кругленькую сумму на путешествие.

Партнерский материал