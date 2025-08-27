#АЭС в Казахстане
События

"Думал, мошенники": житель Каскелена выиграл квартиру и не смог в это поверить

Лотерея, выигрыши, призы , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:00 Фото: "Сәтті Жұлдыз"
Житель Алматинской области решил поучаствовать в лотерее, однако, судя по всему, крупного выигрыша не ожидал настолько, что поначалу обвинил позвонивших ему сотрудников в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как позже пояснил журналистам сам счастливчик, ранее он выигрывал в лотерею. Правда, призы были скромными. Когда Серик приобрел билет тиражной лотереи TeleBingo от "Сәтті Жұлдыз", удача улыбнулась ему уже по-крупному, а птица счастья принесла на хвосте новенькую квартиру.

"Когда мне позвонили и сообщили о призе, я разволновался. Не сразу понял, думал, как так? Сейчас время мошенников, поэтому и засомневался. Знаете, звонят, требуют какой-то код продиктовать. А тут – вы выиграли квартиру. Думаешь, стоит верить или нет. Я даже сказал, мол, не маленький мальчик, чтобы вестись на такое. Вдобавок от нас до Алматы добираться тяжело. Словом, не хотел попадаться на уловки, но все оказалось правдой", – вспоминает довольный победитель.

Тем не менее мужчина проявлял осторожность вплоть до самого вручения. Дома ни с кем радостной новостью не делился – рассказал только сыну, с которым и приехал в Алматы за выигрышем. Близким позвонил прямо из офиса "Сәтті Жұлдыз".

От квартиры Серик решил отказаться в пользу денежного эквивалента ее стоимости. Говорит, хочет потратить кругленькую сумму на путешествие.

Между тем 29 августа пройдет розыгрыш кроссовера в тиражной лотерее "LOTO 6/49". Для участия необходимо приобрести ЛотоНабор, состоящий из шести билетов LOTO 6/49.

Также желающие попытать удачу и помочь другим могут вступить в Марафон Charity, проводимый "Сәтті Жұлдыз" совместно с Сергеем Цырульниковым. Покупайте любые лотерейные билеты в точках продаж. Перед покупкой сообщите продавцу свой номер телефона, который зарегистрирован в базе Player ID. Часть от суммы покупок будет передана Cергею Цырульникову для проекта "100 аулов".

Ранее мы делились историей 61-летнего жителя Актобе, который купил лотерейный билет и проснулся миллионером.

Партнерский материал

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
