Общество

Серийный мошенник из Алматы продавал несуществующие автозапчасти

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 01:50 Фото: freepik
Сотрудники подразделения CyberPol Акмолинской области установили личность 26-летнего жителя Алматы, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с продажей несуществующих автозапчастей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 ноября в Департаменте полиции Акмолинской области, мужчина размещал на платформе Kolesa.kz объявления о продаже деталей для автомобилей Kia и Hyundai, предлагая их по заниженным ценам и обещая быструю доставку. Покупатели из разных регионов страны переводили ему деньги за фары, бамперы и другие запчасти, после чего связь с продавцом обрывалась.

На данный момент известно о десяти потерпевших. По всем фактам возбуждено досудебное расследование.

Полицейские призывают граждан быть осторожными при совершении онлайн-покупок и проверять достоверность продавцов, особенно если цена товара заметно ниже рыночной.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Астанчанин стал жертвой криптомошенников и отсудил крупную сумму денег.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
