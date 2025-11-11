Серийный мошенник из Алматы продавал несуществующие автозапчасти
Сотрудники подразделения CyberPol Акмолинской области установили личность 26-летнего жителя Алматы, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с продажей несуществующих автозапчастей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 11 ноября в Департаменте полиции Акмолинской области, мужчина размещал на платформе Kolesa.kz объявления о продаже деталей для автомобилей Kia и Hyundai, предлагая их по заниженным ценам и обещая быструю доставку. Покупатели из разных регионов страны переводили ему деньги за фары, бамперы и другие запчасти, после чего связь с продавцом обрывалась.
На данный момент известно о десяти потерпевших. По всем фактам возбуждено досудебное расследование.
Полицейские призывают граждан быть осторожными при совершении онлайн-покупок и проверять достоверность продавцов, особенно если цена товара заметно ниже рыночной.
