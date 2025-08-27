#АЭС в Казахстане
События

Госзакупки подвели: в Костанае арестовали экс-главу облздрава, главврача и предпринимателя

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 18:50 Фото: freepik
26 августа 2025 года специализированный следственный суд санкционировал арест бывшего руководителя Управления здравоохранения Костанайской области, главного врача районной больницы и директора коммерческой фирмы, сообщает Zakon.kz.

Их задержали 25 августа 2025 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.

По данным прокуратуры Костанайской области, досудебное расследование ведется по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК.


"Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в прокуратуре.

15 июля 2025 года пресс-служба облздрава сообщила, что Данияр Джандаев покинул пост руководителя по собственному желанию в связи с переездом. Он возглавил управление в сентябре 2022 года, ранее два года исполнял обязанности руководителя Костанайской городской больницы. При его назначении ожидалось завершение ремонта детской областной больницы, начатого в 2020 году, но работы так и не были доведены до конца.

Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
