Экс-замглавы ДКНБ Шымкента приговорен к 12 годам колонии

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента оглашен приговор по делу бывшего первого заместителя руководителя ДКНБ города Маната Сарбасова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Vera.kz, суд признал экс-подполковника виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса – за получение взятки (ст. 366), легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 218) и бездействие по службе (ст. 370).

Сарбасов приговорен к 12 годам колонии с пожизненным запретом занимать государственные должности. Кроме того, он лишен звания подполковника, а также его имущество – квартира в элитном доме и автомобиль – подлежит конфискации. Суд обязал его возместить государству сумму взятки – 70 млн тенге.

Другие фигуранты дела получили менее суровые приговоры.

Майор Айдос Сраилов признан виновным по статье 364 УК РК и приговорен к одному году лишения свободы. Однако благодаря амнистии он освобожден от отбывания наказания.

Чингис Джанабаев осужден по статье 189 ч. 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере) и получил 7 лет лишения свободы.

Предприниматель Ерлан Тышканбаев, проходивший по делу о тендере, получил 5 лет лишения свободы, но с учетом смягчающих обстоятельств – наличия малолетнего ребенка и второстепенной роли – освобожден в зале суда.

Директор клиники "Сункар Премиум" Темирхан Варзилов, занимавший на момент преступления должность и.о. руководителя Управления здравоохранения, признан виновным по статье 361 ч. 1 (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 4 годам ограничения свободы.

Как отметил судья Абинур Карабаев, при вынесении приговора мнения членов судебной коллегии по большинству вопросов разделились в соотношении 5 к 6.

Адвокаты осужденных уже заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что арестован прокурор города Рудного.

