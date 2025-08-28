#АЭС в Казахстане
События

Две казахстанки стали миллиардершами на "продаже" элитного жилья и попали за решетку

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Двух казахстанок приговорили к длительным срокам за мошенничество на сумму свыше 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 28 августа 2025 года рассказали, что две знакомые на протяжении нескольких лет занимались мошенничеством под видом госпрограммы.

"Они арендовали офис, использовали реквизиты действующего ТОО и заключали фиктивные договоры, вводя граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях в городах Астане и Алматы и получении займов, кредитов по госпрограмме. В результате их действий 150 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге".Прокуратура Астаны

Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих обстоятельств они осуждены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждая.

Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденных.

Приговор вступил в законную силу.

А в Семее за решетку отправили беременную многодетную мать, тоже занимавшуюся мошенничеством.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
