Зарезал и засыпал землей: жителя Кокшетау осудили за убийство коллеги

Мужчина во время ссоры зарезал своего коллегу. Суд Акмолинской области признал его виновным в совершении убийства, приговорив убийцу на длительный срок, обязав компенсировать моральный ущерб детям погибшего и родным в сумме 14 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

22-летний мужчина, который совершил тяжкое преступление в мае 2025, сам пришел в полицию и признался в убийстве. Сегодня, 7 октября, присяжные признали его виновным в убийстве коллеги по ст. 99 ч.1 УК РК.

Как сообщает пресс-служба СМУС Акмолинской области, трагедия произошла весной текущего года. Гражданин У. и его коллега К. выехали после работы на автомашине убийцы в сторону дома. Но по пути между ними возникла ссора.

"Они остановились у гаражей для выяснения отношений. В ходе конфликта К. поднял с земли неустановленный нож и стал им размахивать. У. вступил в борьбу с ним, обхватил за шею, стал душить, затем, перехватив нож у К., нанес удары в шею". СМУС Акмолинской области

После убийства он вывез тело в лесопосадку и закопал. Следом он отправился на автомойку, чтобы очистить салон машины от следов крови.

Спустя неделю преступник добровольно прибыл в полицию и сознался в убийстве. Он написал явку с повинной и раскрыл место, где спрятал тело коллеги.

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели необходимые экспертизы тела погибшего, изучили содержимое сотового телефона подозреваемого, а также записи с камер видеонаблюдения автомойки и приговорили убийцу к 10 годам лишения свободы. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством явку с повинной.

Вместе с тем с осужденного взыскали компенсацию морального вреда 7 млн тенге в пользу несовершеннолетних детей. Такая же сумма морального вреда взыскана и в пользу отца потерпевшего, а также материальный ущерб и представительские расходы 1,5 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

