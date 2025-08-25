#АЭС в Казахстане
Общество

Полиция Алматы обратилась с важным предупреждением к владельцам электровелосипедов

полиция Алматы проверяет документы у доставщика, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:23 Фото: ДП Алматы
В полиции Алматы отмечают, что в городе в последние годы стремительно растет количество электровелосипедов. При этом многие стали использовать эти транспортные средства как альтернативу мопедам, чтобы обойти требования по наличию регистрации, сообщает Zakon.kz.

Однако большинство современных электровелосипедов позволяют развивать скорость до 40-45 км/ч и имеют мощность от 400 Вт. В полиции 25 августа 2025 года заявили, что эти показатели превышают установленные законом пороговые значения и автоматически относят электровелосипед к категории мопедов. Соответственно, они подлежат обязательной регистрации, должны иметь техпаспорт, государственный номер и страховку.

"Мы понимаем интерес граждан к электровелосипедам. Однако важно помнить, что по закону транспортные средства с мощностью выше 250 Вт и скоростью более 25 км/ч относятся к категории мопедов. Их эксплуатация на дорогах общего пользования без регистрации и необходимых документов недопустима. Это связано не только с требованиями безопасности, но и с правами самих владельцев: регистрация подтверждает право собственности, а в случае кражи или утери упрощает возврат транспорта законному владельцу", – констатировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Полицейские напоминают, что отсутствие регистрации у таких транспортных средств усложняет дорожную инфраструктуру и сказывается на аварийности.

Поэтому регистрация электровелосипедов – это, в первую очередь, вопрос безопасности и порядка на дорогах.

Летом 2025 года в полиции Алматы рассказали, что порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории.

С 5 апреля 2025-го водителей мопедов начали привлекать к ответственности на общих основаниях. Их смогут наказывать за вождение в нетрезвом виде, управление без прав или после лишения, превышение скорости, опасные маневры и выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
