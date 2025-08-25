Полиция Алматы обратилась с важным предупреждением к владельцам электровелосипедов
Однако большинство современных электровелосипедов позволяют развивать скорость до 40-45 км/ч и имеют мощность от 400 Вт. В полиции 25 августа 2025 года заявили, что эти показатели превышают установленные законом пороговые значения и автоматически относят электровелосипед к категории мопедов. Соответственно, они подлежат обязательной регистрации, должны иметь техпаспорт, государственный номер и страховку.
"Мы понимаем интерес граждан к электровелосипедам. Однако важно помнить, что по закону транспортные средства с мощностью выше 250 Вт и скоростью более 25 км/ч относятся к категории мопедов. Их эксплуатация на дорогах общего пользования без регистрации и необходимых документов недопустима. Это связано не только с требованиями безопасности, но и с правами самих владельцев: регистрация подтверждает право собственности, а в случае кражи или утери упрощает возврат транспорта законному владельцу", – констатировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.
Полицейские напоминают, что отсутствие регистрации у таких транспортных средств усложняет дорожную инфраструктуру и сказывается на аварийности.
Поэтому регистрация электровелосипедов – это, в первую очередь, вопрос безопасности и порядка на дорогах.
Летом 2025 года в полиции Алматы рассказали, что порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории.
С 5 апреля 2025-го водителей мопедов начали привлекать к ответственности на общих основаниях. Их смогут наказывать за вождение в нетрезвом виде, управление без прав или после лишения, превышение скорости, опасные маневры и выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.