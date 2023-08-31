Новые правила пользования электросамокатами разъяснили в Алматы

На улицах Алматы в формате акции проходит праворазъяснительная работа, которая касается новых правил пользования электросамокатами, сообщает Zakon.kz.

В рамках информационной работы полицейские и волонтеры разъясняют участникам дорожного движения новые правила пользования электросамокатами.

30 августа в действие введены изменения и дополнения в Закон РК "О дорожном движении", в частности, по вопросам эксплуатации электрических самокатов, который признаны транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/час.

Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке.

При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги, с соблюдением условий и запретов, вводимых Законом.

При этом водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

К управлению электрическими самокатами по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, допускается лица, достигшие совершеннолетия и имеющие право на вождение любой категории.

В случае нарушения одного из правил, водители будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: ст. 593 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов" и ст. 620 КоАП РК "За нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

Согласно санкциям данных статьей, к правонарушителям будет применен административный штраф в размере 5 МРП или 17 тыс. 250 тенге.

7 августа 2023 года стало известно, что МВД РК разрабатывает новый пакет ограничений для пользователей электросамокатов.

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16 августа в МВДР РК рассказали, какие ограничения и правила введены для электросамокатов.