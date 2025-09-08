#АЭС в Казахстане
Происшествия

300 брошенных электросамокатов за неделю помещены на штрафстоянку Шымкента

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:51 Фото: Zakon.kz
Около 300 электросамокатов, которых оставили горожане посреди улиц, доставлены полицейскими на штрафную стоянку в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По словам полицейских, горожане все чаще стали жаловаться на хаотично брошенные самокаты, которые мешают движению пешеходов и транспорта.

Поэтому стражи порядка продолжают регулярные рейды для предотвращения аварийных ситуаций, выявляя нарушения правил пользования этим электрическим транспортным средством.

Сотрудники полиции подчеркивают, что безопасность пешеходов и водителей остается приоритетом, и призывают граждан более ответственно относиться к использованию данного транспортного средства.

Ранее, выступая с ежегодным Посланием народу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности. Глава государства призвал безотлагательно принять подготовленные законодательные поправки, регулирующие данную сферу.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
