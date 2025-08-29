#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
События

Значительные результаты проекта верификации мобильных устройств: экспертное мнение

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 13:26 Фото: pexels
С 23 марта 2025 года в Казахстане введены в действие новые правила верификации мобильных устройств. В рамках этих мер Национальная Лига Потребителей освещает влияние реформы на бизнес и общество в целом, сообщает Zakon.kz.

Президент Национальной Лиги Потребителей Светлана Романовская рассказала, что с 25 мая 2025 года, с момента запуска первого этапа проекта, бизнес зафиксировал увеличение доли легального рынка мобильных устройств в среднем на 20-40%.

Лига направила официальные обращения ведущим участникам рынка, официальным представителям и дистрибуторам. Все обозначенные компании являются полноценными участниками проекта верификации мобильных устройств. Полученные в ответ данные подтверждают эффективность проводимой государственными органами реформы:

  • Зафиксированный рост реализации официальных устройств Apple составил 29%, что, соответственно, означает и увеличение налоговых поступлений в бюджет на 29% с момента первого этапа реализации проекта.
  • Oppo предоставляет данные о росте белого рынка на 20%.
  • RealMe подтверждает рост официальных продаж на 40%.
  • Рост официальных продаж крупнейшего производителя китайских смартфонов составил от 21 до 31%.
  • Подтверждаются данные о росте официальных продаж и от остальных официальных участников рынка.
"Эти цифры особенно важны в контексте проводимой государством борьбы с теневым рынком. Еще недавно значительная часть рынка функционировала вне официального поля, теперь же благодаря проекту верификации произошло значительное изменение конъектуры рынка, производители и официальные дистрибуторы отмечают более стабильный спрос, расширение "белого" сегмента рынка и рост доверия потребителей, что соответствует формированию дальнейшего благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан. Дополнительно отмечается положительный эффект для бюджета страны – рост налоговых поступлений напрямую отражается на экономике и интересах общества", – считает Светлана Романовская.

По мнению Романовской, рынок мобильных устройств Казахстана вступает в новую эпоху – эпоху легальности, прозрачности и доверия. А верификация мобильных устройств по IMEI не только способствует формированию цивилизованной бизнес-среды, укрепляет позиции официальных участников рынка, стимулирует рост налоговых поступлений, но и, самое главное, защищает интересы потребителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
"Город кочевников" передали в собственность Конаева: что с ним будет
События
13:35, Сегодня
"Город кочевников" передали в собственность Конаева: что с ним будет
Вице-министр энергетики стал главой нацкомпании QazaqGaz
События
13:16, Сегодня
Вице-министр энергетики стал главой нацкомпании QazaqGaz
Заслон семейственности во власти был очень необходим – Токаев
События
12:32, Сегодня
Заслон семейственности во власти был очень необходим – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: