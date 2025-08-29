Значительные результаты проекта верификации мобильных устройств: экспертное мнение

С 23 марта 2025 года в Казахстане введены в действие новые правила верификации мобильных устройств. В рамках этих мер Национальная Лига Потребителей освещает влияние реформы на бизнес и общество в целом, сообщает Zakon.kz.

Президент Национальной Лиги Потребителей Светлана Романовская рассказала, что с 25 мая 2025 года, с момента запуска первого этапа проекта, бизнес зафиксировал увеличение доли легального рынка мобильных устройств в среднем на 20-40%.

Лига направила официальные обращения ведущим участникам рынка, официальным представителям и дистрибуторам. Все обозначенные компании являются полноценными участниками проекта верификации мобильных устройств. Полученные в ответ данные подтверждают эффективность проводимой государственными органами реформы:

Зафиксированный рост реализации официальных устройств Apple составил 29%, что, соответственно, означает и увеличение налоговых поступлений в бюджет на 29% с момента первого этапа реализации проекта.

Oppo предоставляет данные о росте белого рынка на 20%.

RealMe подтверждает рост официальных продаж на 40%.

Рост официальных продаж крупнейшего производителя китайских смартфонов составил от 21 до 31%.

Подтверждаются данные о росте официальных продаж и от остальных официальных участников рынка.

"Эти цифры особенно важны в контексте проводимой государством борьбы с теневым рынком. Еще недавно значительная часть рынка функционировала вне официального поля, теперь же благодаря проекту верификации произошло значительное изменение конъектуры рынка, производители и официальные дистрибуторы отмечают более стабильный спрос, расширение "белого" сегмента рынка и рост доверия потребителей, что соответствует формированию дальнейшего благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан. Дополнительно отмечается положительный эффект для бюджета страны – рост налоговых поступлений напрямую отражается на экономике и интересах общества", – считает Светлана Романовская.

По мнению Романовской, рынок мобильных устройств Казахстана вступает в новую эпоху – эпоху легальности, прозрачности и доверия. А верификация мобильных устройств по IMEI не только способствует формированию цивилизованной бизнес-среды, укрепляет позиции официальных участников рынка, стимулирует рост налоговых поступлений, но и, самое главное, защищает интересы потребителей.