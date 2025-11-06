Обязательная регистрация гаджетов: казахстанский опыт и мировая практика

С 24 марта этого года в Казахстане действуют новые правила верификации мобильных устройств.

Проект направлен не только на привлечение в бюджет дополнительных доходов за счет борьбы с серым импортом, но и на привлечение в экономику зарубежных инвесторов за счет обеспечения безопасности и прозрачности рынка. Для достижения поставленной цели проект верификации, реализуемый в Казахстане, вобрал в себя передовой опыт в рамках существующей мировой практики обязательной регистрации мобильных устройств.



Распространенное заблуждение – в других странах все "автоматически и бесплатно". На самом деле это не совсем так. В ряде государств аналогичные системы регистрации IMEI действуют на коммерческой или административно-платной основе: при ввозе устройства гражданин оплачивает таможенный сбор или услугу регистрации. В других странах (например, в странах ЕС) учет ведется опосредованно через сертификацию операторов и производителей, где расходы уже включены в цену устройства.

Важно подчеркнуть: в Казахстане верификация для граждан бесплатна – в пределах нормы личного ввоза. Это 2 мобильных телефона, 2 планшета в год из стран ЕАЭС, 2 мобильных телефона в месяц, 2 планшета в месяц из других стран.

В официальных точках продажи обязанность по регистрации устройств ложится на поставщика. Стоимость процедуры (1 МРП – 3932 тенге) рассчитана таким образом, чтобы финансировать функционирование самой системы верификации и при этом не оказывать существенного влияния на конечную цену устройства для потребителя. Например, в случае с базовой моделью iPhone 17 – расходы на верификацию для импортера составляют около 0,5% от розничной цены.

А как в других странах?

В Великобритании вопросом обязательной верификации мобильных обеспокоились более 10 лет назад на фоне настоящей эпидемии с кражами телефонов и процветающего рынка нелегальных устройств. Технологическое решение по верификации разработала частная компания группы Recipero. Эта же компания является оператором проекта. Государство определяет регуляторные требования (обязательность блокировки, порядок обмена данными), однако сама ИТ-инфраструктура и служба поддержки находятся в частных руках. За два года реализации проекта – с 2014 по 2016 год количество краж мобильных в Лондоне сократилось на 50 процентов.

Проверка устройства через специальный сервис стоит £1.99.

В Италии функция проверки EMAI устройств возложена на мобильных операторов. В случае попадания в черный список блокировка действует одновременно во всех сетях страны.

Аналогично все крупные операторы США автоматически выгружают в централизованную базу свои "черные списки" IMEI и получают обратно "белые" списки для проверки новых активаций. Портал stolenphonechecker.org предоставляет проверку IMEI для граждан и розничных продавцов. Система полностью частная. Операторы обязуются обмениваться данными в рамках отраслевого соглашения, государственные органы лишь координируют политику, не управляя инфраструктурой.

В ОАЭ любое устройство должно пройти электронную запись: заявитель загружает IMEI, после чего получает цифровой сертификат.

В таких странах, как Турция, Индия, аналогичный проект был реализован исключительно государством. Что вызвало проблему с внедрением современных ИТ-сервисов и значительно снизило результативность мер по борьбе с "серым" рынком.

В Кыргызстане проект стартовал в частном формате и был передан в государственное ведение, после передачи реализация столкнулась с организационно-техническими трудностями.

На основе международного опыта наиболее привлекательными для всех участников процесса являются примеры, когда государство и частный сектор выступают партнерами.

К примеру, в ОАЭ и Саудовской Аравии с 2018 года частные операторы занимаются верификацией мобильных устройств связи и зафиксирован резкие спад нелегального импорта и повышение доходов бюджета.

Аналогичный подход сегодня реализуется и в Казахстане, где частная компания представляет технологическое решение и выступает оператором, а государство берет на себя все регуляторные функции.

Рынок уже отреагировал – прирост у каждого официального вендора ("белого" импорта) составляет более 20%, что означает увеличение доходов примерно на 48 млрд тенге. Без повышения цен для покупателя, только за счет новых принципов работы рынка, основанных на единых для всех правилах и прозрачности.