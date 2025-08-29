Токаев: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны

Фото: akorda.kz

Во время выступления на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости соблюдать законы всеми казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. "Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны", – сказал президент. Юридическое сообщество, продолжил он, должно разъяснять казахстанцам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка. "Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане", – резюмировал глава государства. Ранее президент назвал исторический долг и главную задачу каждого казахстанца.

