#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

Токаев: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 13:02 Фото: akorda.kz
Во время выступления на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости соблюдать законы всеми казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека.

"Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны", – сказал президент.

Юридическое сообщество, продолжил он, должно разъяснять казахстанцам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка.

"Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе. Это должны понимать все граждане", – резюмировал глава государства.

Ранее президент назвал исторический долг и главную задачу каждого казахстанца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Назначение АСП могут доверить ИИ в Казахстане
Общество
13:33, Сегодня
Назначение АСП могут доверить ИИ в Казахстане
Прощай, лето: с 30 августа похолодает даже на юге Казахстана
Общество
13:21, Сегодня
Прощай, лето: с 30 августа похолодает даже на юге Казахстана
Учителя ощущают поддержку государства: молодой педагог из Актобе выразила благодарность президенту
Общество
12:25, Сегодня
Учителя ощущают поддержку государства: молодой педагог из Актобе выразила благодарность президенту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: